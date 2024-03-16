تعرف على الأسباب المرضية لبحة الصوت

كتبت مروة محمود الياس

هل عانيت يوما من بحة في صوتك لا تختفي بسهوله، ولا يمكنك التخلص منها إلا بعد وقت ما؟ لابد وأنك مررت بهذه المشكلة فوفقا لتقرير نشر في كليفي لاند المعني بالصحة العامة، فان بحه الصوت قد تصيب الانسان بعد أن تتضخم هذه الأحوال الصوتية ويتغير معها نبرة الصوت.

وفقا للتقرير فإن هناك الكثير من الأسباب المرضية التي قد تكون وراء الإصابة بهذه البحة في الصوت ومن أهمها.

التهابات تصيب الحنجرة نتيجه الاصابة بحساسية شديدة هذا التحسس يسبب تلك الأعراض.

مشكلات الأمعاء وارتجاع المريء أحد أهم الأسباب التي قد تسبب بحها في الصوت وغلظة فيه أيضا لأن أحماض المعده عندما ترتد إلى الحلق تسبب هذه المشكلة.

بعض الأسباب قد تتعلق بمشكلات شلل في الحبل الصوتي.

بعض المشكلات ايضا في الاحبال الصوتية تتعلق بالإصابة بورم أو سرطان حميد حليمي.

التهابات تصيب الأحبال الصوتيه نتيجة التهاب الحنجرة .