اليوم السابع
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انعقاد الدورة الـ50 لمنظمة العمل العربية العربية بالعراق أبريل المقبل

السبت، 16 مارس 2024 03:59 م
انعقاد الدورة الـ50 لمنظمة العمل العربية العربية بالعراق أبريل المقبل وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة العمل، إن من أبرز البنود التى سوف تناقشها الدورة رقم 50 لمؤتمر العمل العربي، المقرر انعقادها في دولة العراق، أبريل المقبل، بحضور وزارء العمل ، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال العرب، هو تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، وعنوانه:"مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية".
 
وأضاف خضر،: لعل وزارة العمل المصرية بقيادة الوزير حسن شحاتة ، لديها تجارب رائدة، وعملية، يُحتذى بها في هذا المجال، ليس فقط بتطوير منظومة التدريب المهني بمشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص، لكن أيضًا بمواكبة الثورة التكنولوجية، بخطط "النظم الإلكترونية" ، و"رقمنة"، كل أدوات ومنظومات الوزارة ومديرياتها، لتقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم، ودقيق، تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
 
كانت قد أطلقت وزارة العمل المنصة الإلكترونية "مهني"، لتسهيل تسجيل مراكز التدريب الخاصة على مستوى الجمهورية للانضمام لبرنامج "مهنى 2030"، والذى تم إطلاقه بهدف تطوير منظومة التدريب وقياس الأداء المهنى، بجميع عناصرها "المواد التدريبية – مخرجات التعلم – المدربين – المدربين – أساليب وطرق التدريب – الإمكانيات المادية ومراكز التدريب – التقييم وأساليب القياس، وغيرهم، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية ومتطلبات السوق المحلية والدولية كمياً ونوعياً وباستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية فى الإدارة والتدريب والقياس، مع تطوير عملية التشغيل والتوظيف وتصدير العمالة للخارج.






وزارة العمل

التدريب المهنى

منظمة العمل العربية

مهنى 2030




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