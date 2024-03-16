"منحة تدريب مجانية".. تعرف على شروط وزارة العمل للالتحاق بالتدريبات

كتبت ــ آية دعبس

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن منحة مجانية للشباب للتدريب المهنى، داخل معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو"، فرع الإسكندرية، تنفيذاً لبروتوكول بين الوزارة والمعهد، يوم 5 مارس الجاري، وأضاف أن الوزارة تواصل دورها في تدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ودعا الوزير، الشباب الراغب في الحصول على دورات تدريبية إلى التقديم عليها.

وأوضح أنها عبارة عن 3 دورات مجانية "فنية ولغوية ومهارات حياة"، وأن الدورات الفنية المتاحة عبارة عن: لحام مستوي أول "كهرباء، وأوكسي الاسيتيلين، ولحام ثاني "أرجون"، وتركيبات كهربائية تحكم آلي Classic Control إلكترونيات، ولف مواتير، وتبريد، وتكييف plc، وخراطة cnc، وخياطة وتفصيل ملابس"مستوي أول"، وخياطة وتفصيل ملابس "مستوي ثاني".. والدورات اللغوية المتاحة للاختيار في هذه المنحة في اللغتين الإنجليزية، والايطالية، والموضوعات التى سوف تدرس في دورة مهارات الحياة عبارة عن: الوعي الذاتي ومعرفة نقاط القوة والضعف، ومهارات التواصل، وتنظيم الوقت، وكتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة، وتعلم خوض مقابلات العمل.

أما شروط الاستفادة من هذه المنحة، فهي:

1- يشترط في المتدرب أن يكون مصري الجنسية.

2- لا يتجاوز عمر المتدرب عن 40 عاماً.

3- أن يكون حاصلا علي مؤهل متوسط كحد أدنى.

4- أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للدورات الثلاث.

5- أن يجتاز المتدرب المقابلات الشخصية واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة.

6- الالتزام بمواعيد الدورة وعدم التغيب أكثر من 3 أيام خلال فترة الدورة.

7- الالتزام بالسلوك الحسن وعدم ارتكاب اعمال او التفوه بألفاظ مخلة بالنظام العام.

8- في حالة الإخلال بما سبق سيتم مطالبة المتدرب برد كامل القيمة للدورة، مع عدم توفير مقر إقامة للمتدرب المقيم خارج المحافظة وعدم توفير مصاريف انتقال خلال فترة التدريب.

9- يجب على المتدرب حضور الثلاث دورات المقررة له، و النجاح فيها للحصول علي الشهادات.

10- سوف يدفع المتدرب مبلغ التأمين وقدره 300 جنيه مصري، يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث والتزامه بالشروط المذكورة.

11- يحضر المتدرب إلى المعهد فقط عندما يتم ابلاغه شخصياً بمواعيده وغير مسموح بخلاف ذلك.

12- حال القبول في المنحة يجب الالتحاق بالثلاث دورات ولا يسمح بالحصول على دورة واحدة من الثلاثة.