لجنة اختيار القيادات تعقد المقابلات النهائية للمرشحين لرئاسة جامعة الأقصر اليوم

كتب محمد صبحى

تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، المقابلات الشخصية مع المرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، وذلك اليوم السبت 16 مارس، بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وبلغ إجمالي المتقدمين لرئاسة جامعة الأقصر 10 مرشحين.

ويتنافس على رئاسة جامعة الأقصر كل من الدكتور محمود النوبى آدم، والدكتورة صابرين جابر عبد الجليل محمد، والدكتور حسين محمد أحمد عبد الباسط، والدكتور السيد محمد خضيرى، والدكتور مصطفى أبو المجد سليمان مفضل، والدكتور محمود النوبى أحمد سليمان، والدكتور خالد عبد النعيم محمدين، والدكتور حجاج غانم أحمد على والدكتور أبو الحسن عبد الموجود والدكتور مصطفى كامل خليل أحمد.

ومن المقرر أن يتم وضع استمارة المعايير الاسترشادية للمفاضلة لاختيار القيادات الجامعية والتي يكون النموذج فيها مكون من 100 درجة موزعة على عدد من المعايير المطلوبة فى المتقدم، حيث تم تخصيص 20 درجة للقدرات القيادية والتي تشمل " الرؤية والكاريزما وحضور الشخصية والمسئولية المجتمعية والقدرة على خدمة الآخرين والقدرة على التغيير وحل المشكلات والتركيز على النتائج والتوازن النفسى والمرونة والعمل بروح الفريق.

كما تم تخصيص 20 درجة أيضا للقدرات الإدارية والتي تشمل "القدرة على إحداث تطور مؤسسى فى إطار الكلية أو الجامعة وتولى مواقع إدارية اكاديمية متنوعة ولسنوات طويلة والتخطيط الاستراتيجى والإدارة العامة وإدارة الوقت وإدارة الاجتماعات".

ومن بين المعايير قياس آليات تطوير التعليم وخصص لها 20 درجة أيضا وتضم "المشاركة فى ابتكار الآليات اللازمة لربط الجامعة بالصناعة وقضايا المجتمع المحلى والدولى وتطوير وتحسين التعليم والتعلم وعلاقته باستراتيجية التعليم وإكساب الطلاب المهارات المهنية المستهدفة واستحداث برامج بينية فى الدراسات العليا وتشجيع الدرجات المعنية لتناسب سوق العمل، وتوفير البيئة اللازمة لإجراء أبحاث علمية وتطبيقية، وتقوية الشراكة مع قطاع الصناعة".