الصحة توجه بتحديد مسارات لمرضى الطوارئ ونقطة إسعاف فى المستشفى الجديد بالعبور

تفقد مسؤلون بوزارة الصحة والسكان، ورافقهم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، مستشفى جديد يجري الانتهاء من إنشائه، بمدينة العبور، وذلك في إطار جولتهم الميدانية، لتفقد عددا من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الاستماع إلى شرح مفصل حول الوصف الوظيفي للمستشفى، والذي يقع على مساحة 16 ألفا و700 متر مربع، ويضم 6 أدوار بطاقة استيعابية 254 سريرا (إقامة مرضى، رعايات، حضانات مبتسرين، غسيل كلوي، إفاقة، أسرة طوارئ).

وتابع «عبدالغفار» أن المستشفى يضم قسمًا متكاملًا للأشعة (مقطعية، رنين مغناطيسي، موجات فوق صوتية، إكس راي)، لافتاً إلى أن المستشفى يضم 5 غرف عمليات كبرى، وقسما لجراحة القلب، وقسم المعامل، وبنك الدم، فضلاً عن 17 عيادة تخصصية وعيادتين للعلاج الطبيعي.

ولفت «عبدالغفار»، إلى أنه تم الاستماع للمقترحات الخاصة باختيار مسمى للمستشفى، لافتاً إلى أنه يعد صرحا طبيا متكاملا لخدمة أهالي محافظة القليوبية، وتم إنهاء 70 % من الأعمال الإنشائية بالمستشفى.

وأوضح «عبدالغفار»، أنه تم التشديد على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وسرعة تجهيزه بأحدث الأجهزة لتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وقال إنه تم التوجية بتوفير نقطة إسعاف داخل المستشفى، تضم سيارتي إسعاف، فضلاً عن توفير سكن مناسب للمسعفين، كما وجه بتحديد مسارات لمرضى الطوارئ على أن تكون منفصلة عن مسارات المترددين على المستشفى.