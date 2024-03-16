السيطرة على حريق نشب في أشجار داخل إدارة القنطرة غرب الزراعية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالقنطرة غرب فى السيطرة على حريق نشب فى الأشجار الموجودة داخل الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب ومنع وصوله إلى العمارات السكنية والمدرسة الموجودة بجوار الزراعة دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بورد بلاغ بنشوب حريق داخل أشجار الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وتبين نشوب حريق فى أشجار الإدارة الزراعية الكبيرة داخل محيط الإدارة الزراعية، ونجحوا فى السيطرة على الحريق قبل امتداده للمساكن والمدرسة المجاورة للإدارة الزراعية دون خسائر بشرية، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.