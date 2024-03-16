السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار بالمخدرات فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار بالمخدرات ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 من شهر 10 عام 2023، والمتهم فيها محمد م م ص م، ويبلغ من العمر 26 سنة- عاطل حيث أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا للحشيش، وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا بندقية، و10 طلقات مما تستعمل على السلاح الناري، وذلك في غير الاحوال المصرح فيها قانونا.

وثبت معمليا أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه على الميزان الحساس 280 جراما، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بندقية خرطوش بماسورة مثقولة من الداخل، وأن الذخائر المضبوطة من المستخدمة عليه، كاملين الأجزاء وصالحين للاستعمال، وثبت باجراء المعاينة على مسكن المتهم إمكانية استقرار المضبوطات على النحو الذي شهد به الشاهد، وأن له السيطرة المادية والفعلية على العين محل المعاينة.

حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة مائة الف جنيها ومصادرة المواد المخدرة والاسلحة والذخيرة المضبوطين.