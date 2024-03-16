"الحج والعمرة": لا يمكن تكرار العمرة فى رمضان

إيمان حنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه لا يمكن إصدار التصاريح لأداء العمرة مرتين أو أكثر في شهر رمضان المبارك، منوهة إلى أن الاكتفاء بأداء مناسك العمرة مرة واحدة في رمضان يحقق العديد من الفوائد.

ونوهت الوزارة إلى أن الاكتفاء بعمرة واحدة في رمضان يهدف إلى تخفيف الازدحام، وإتاحة الفرصة للآخرين، والتعاون على التنظيم، والتيسير على المسلمين.

ووفقا لمنصة "نسك"، ففي حال الرغبة بإصدار تصريح للعمرة للمرة الثانية، تظهر رسالة مفادها فشل إصدار التصريح. لإتاحة الفرصة للجميع لأداء العمرة، فإنه لا يمكن تكرار العمرة في شهر رمضان .

ومن جهة أخرى ، خصصت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من الأبواب في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين، وذلك بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك للعام الحالي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في رحاب المسجد الحرام.



وباستطاعة المعتمر الدخول مع باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب العمرة وباب السلام، بالإضافة إلى الأبواب من 85 - 93 للدور الأرضي عدا 88، وسلم أجياد وجسر أجياد، وسلم الشبيكة 65-66، وسلم الملك فهد 91-92، وسلم 84، وكذلك العبارات الجانبية 78-80 مخصصة للخروج، وسلم 74، والسلالم العادية 71 73 85 88، وسلم الملك فهد، و الأبواب 75-77 و 81 - 83، وتم تخصيص سلم الشبيكة للحالات الطارئة.



بالإضافة إلى باب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد وباب العمرة وباب الزبير بالدور الأرضي، وجسر أجياد، وجسر الشبيكة، وجسر عثمان، ومصاعد الملك فهد بالدور الأول، ومصاعد سلم الأرقم، ومصاعد باب العمرة، ومصاعد سلالم أجياد، ومصاعد سلالم المروة بالدور الثاني والسطح لذوي الإعاقة.



