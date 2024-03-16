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الأرصاد تحذر من طقس غد.. أمطار رعدية ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

السبت، 16 مارس 2024 10:22 م
الأرصاد تحذر من طقس غد.. أمطار رعدية ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غد الأحد، موضحة أنه من المتوقع غدh سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

 

ومتوقع غدا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 

 كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

 

 تكون الأجواء مائلة للدفء نهارا على شمال البلاد مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما تكون الأجواء باردة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.







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