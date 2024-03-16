إزاى تخرج من رمضان بخسارة الوزن بشكل صحى؟ (إنفوجراف)

رمضان شهر الصيام والفطور على أشهى الأكلات عند المجتمع العربى وخاصة المصرى ففى الظاهر يعتبر هذا الشهر يساعد على زيادة الوزن، فى حين أن ساعات الصيام فى حد ذاتها تعتبر أهم الطرق وأسرعها لخسارة الوزن.

وهناك طرق مهمة لخسارة الوزن فى رمضان:

1ـ الصيام المتقطع

النظام عبارة عن الصيام عن الأكل والمشروبات السكرية لفترة من 8 ساعات لـ12 ساعة يوميا وشهر رمضان فرصة ذهبية لمن يريد فقدان الوزن فهو صيام تام مما يجعل الجسم قادرا على طرد السموم والاعتماد على المخزون لإتمام عملية الحرق.

2ـ كسر الصيام ثم الانتظار نصف ساعة

تناول القليل لكسر الصيام ثم الانتظار نصف ساعة فقط سيقلل من شهية الجوع مثل تناول السلطة أو التمر أو العصائر غير المحلاة أو الشربة قليلة الدسم

3ـ الحلويات سم قاتل

الإكثار منها سم قاتل للصحة وتزيد الوزن دون وجود قيمة غذائية فقليل منها يساعد كثيرا فى إنقاص الوزن.

4ـ المياه سر فقدان الوزن

بعد صلاة التراويح وحتى السحور يجب شرب كميات من الماء بالتدريج حتى وقت السحور فالمياه تشعر بالشبع وتحسن الحرق.

5ـ سحور خفيف

يمكن الاكتفاء بالفاكهة والزبادى أو بيضة مع القليل من الفول.







