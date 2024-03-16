أسعار الدواجن اليوم في مصر تسجل استقرارًا ملحوظًا

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الدواجن في الأسواق، اليوم السبت، مع استمرار الطلب الكبير في الأسواق بالتزامن مع شهر رمضان، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 93 إلي 94 جنيها، ويصل السعر للمستهلكين بين 102 إلى 105 جنيهات بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل.

وبلغ سعر الفراخ الساسو 105 جنيهات في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 81 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 14 جنيها والكتكوت الأبيض 30 جنيها .