اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم في مصر تسجل استقرارًا ملحوظًا

السبت، 16 مارس 2024 09:00 ص
أسعار الدواجن اليوم في مصر تسجل استقرارًا ملحوظًا دواجن
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الدواجن في الأسواق، اليوم السبت، مع استمرار الطلب الكبير في الأسواق بالتزامن مع شهر رمضان، وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 93 إلي 94 جنيها، ويصل السعر للمستهلكين بين 102 إلى 105 جنيهات بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل.
 
 
 
وبلغ سعر الفراخ الساسو 105 جنيهات في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 81 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 14 جنيها والكتكوت الأبيض 30 جنيها .
 
 
 
أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت تحرك ملحوظ إلى 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 157 جنيها وتصل للمستهلكين  وكرتونة البيض الأحمر تسجل 152 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.
 
 
 






أسعار البيض

الدواجن

أسعار البيض والدجاج

أسعار الفراخ




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