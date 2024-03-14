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سعر طبق البيض فى مصر خلال رابع أيام شهر رمضان 2024

الخميس، 14 مارس 2024 06:00 ص
سعر طبق البيض فى مصر خلال رابع أيام شهر رمضان 2024 اسعار البيض
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار البيض بالأسواق وسجل سعر طبق البيض 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 157 جنيها وتصل للمستهلكين وكرتونة البيض الأحمر تسجل 152 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.
 
 
وفيما يتعلق بأسعار الدواجن في الأسواق فهناك استمرار الطلب الكبير في الأسواق وسجل سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة 93 إلى 94 جنيها ويصل السعر للمستهلكين بين 102 إلى 105 جنيهات بحسب المنطقة بعد إضافة تكلفة النقل.
 
 
وبلغ سعر الفراخ الساسو 105 جنيهات في المزرعة، كما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء 81 جنيها، كما تحرك سعر الكتكوت الساسو إلى 14 جنيها والكتكوت الأبيض 30 جنيها .
 
 
 
 
 
 






أسعار البيض

الدواجن

أسعار البيض والدجاج

أسعار الفراخ




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