أبطال فى نهار رمضان.. خبراء الأدلة الجنائية جنود مجهولة فى عالم الجريمة

كتب أحمد إسماعيل

يستعرض "اليوم السابع" سلسلة حلقات بعنوان " أبطال في نهار رمضان "، أشهر القضاة والقيادات الأمنية من الرموز المصرية التى كانت وما زالت مؤثرة فى المجتمع، وذلك من خلال تناول بروفايل لتلك الشخصيات على مدار شهر رمضان المبارك.

تتلخص مهمة خبراء الأدة الجنائية فى البحث عن الحقائق وجمع الأدلة الخفية للتوصل لهوية الجناة، وكشف الغموض المحيط بأى حادث ارهابى أو جنائى، ويبدأ دور خبراء الأدلة الجنائية عقب أي حادث حيث أنهم يعملون فى الخفاء ويمارسون وظيفتهم بنزاهة، جنود مجهولة فى عالم الجريمة الغامض.

يعتبر خبراء الأدلة الجنائية والمعمل الجنائى بمصلحة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية على مستوى مهنى وعلمى راقى، حيث يمتلكون التقنيات التى تؤهلهم لأداء عملهم بدقة وتقديم التقارير التى تساعد الأجهزة الأمنية فى كشف غموض الجرائم الجنائية والحوادث الإرهابية.

ودورخبراء الأدلة الجنائية يبدأ فى الإنتقال إلى مسرح الحادث والتحفظ عليه، ثم البدء فى جمع كافة الأدلة المادية والفنية المتعلقة بالحادث، والدالة على هوية مرتكبيه والأداة المستخدمة وطرح سيناريوا كيفية الإرتكاب، وتقديم تقارير مفصلة تحتوى على كافة المعلومات للأجهزة المختصة، ويعد تقرير الأدلة الجنائية أحد أهم الأدلة التى تقدم لهيئة المحكمة، حيث يحدد الدليل المادى الملموس والدليل الفنى وأركان الاثبات أو النفى، ويخضع لتقدير القاضى، لكنه غير ملزم للمحكمة عدا التقارير التى تستند على نظريات علمية مستقرة، فتعد ملزمة مثل تحليل الجينات الوراثية وبصمات الصوت والعرق.

تعتبر مصر من الدول المتقدمة فى مجال المعمل الجنائى، حيث تمتلك أجهزة مطورة ذات معايير دولية موثقة، وخاصة فى علم البصمات، كما أن عدد الخبراء العاملين بمصر مناسب، ويتم تطوير قدراتهم بارسالهم ببعثات للدول الأوربية للحصول على دورات تدريبية خاصة فى فك الشفرات مثل دول فرنسا وألمانيا والصين.

يتم اختيار خبراء الأدلة الجنائية من ضباط الشرطة، بالاضافة إلى آخريين من خريجى الكليات الأخرى يتم تدريبهم وتأهيلهم للوصول إلى درجة خبير أدلة جنائية، ومن الأقسام الخاصة بالأدلة الجنائية المفرقعات، والتزييف والتزوير، والمعمل الجنائى الفنى، والتحليلات الوراثية، وفحص الأوراق المزيفة والعملة، وفحص الحرائق.