آثار الدمار.. هذا ما تبقى من استوديو الأهرام بعد حريق التهم محتوياته

كتب أحمد حسنى

قدم اليوم السابع بث مباشر من موقع حريق "استديو الأهرام"، لبيان ما تبقى من آثار الحريق، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة حريق استوديو الأهرام ، لبيان أسباب الحريق الذي اندلع داخل الاستوديو والتهم كافة محتوياته بالكامل من ديكورات وأخشاب وأماكن مخصصة للتصوير وممرات وساهمت مواد سريعة الاشتعال فى نشوب الحريق بشكل سريع فى كافة أرجاء المكان.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد اشتعال حريق داخل استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية، أن النيران اشتعلت بمقر تصوير خاص بإحدى المسلسلات، وتمت السيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.