اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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90 ألف مصل يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى

الجمعة، 15 مارس 2024 10:31 م
90 ألف مصل يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى المسجد الأقصى
أ ش أ

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 أدى 90 ألف مصل صلاتى العشاء والتراويح، مساء اليوم /الجمعة/، فى المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن 90 ألف مصل أدوا الصلاة داخل المسجد الأقصى وفى قبة الصخرة وباحات المسجد، رغم إجراءات الاحتلال المشددة، ونصبها بوابات حديدة على عدة أبواب من أبواب المسجد المبارك.

وتسببت إجراءات الاحتلال فى انخفاض عدد المصلين جراء منع مواطنى الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة أكثر من 30 حاجزا فى مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب "الأقصى".

 







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