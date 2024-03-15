6 أطعمة تقاوم علامات الشيخوخة.. لصحة البشرة والدماغ

كتبت إيناس البنا



نعرض في التقرير التالى حسب موقع بولد سكاى أبرز الأطعمة التي تكافح الالتهابات وتبطئ الشيخوخة التوت على الرغم من أن الشيخوخة هي جزء طبيعى من الحياة التي يمر بها كل شخص، إلا أنها تسبب الكثير من الإزعاج للنساء بشكل خاص، يساعد النظام الغذائي الصحى في إبطاء الشيخوخة وليس إخفائها وتعمل على أن تجعلك تبدين أكثر إشراقًا مع تقدمك في العمر.

يعتبر التوت الأزرق من أفضل الأطعمة للعناية بالبشرة، يمكن أن يساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات وإبطاء الشيخوخة. فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد وهي أيضًا قوية جدًا لصحة دماغك.



الفراولة

تحتوى الفراولة على خصائص متعددة مضادة للشيخوخة، فهى غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C والمعادن وتحمي دماغك من التدهور المعرفي.

الأفوكادو

مع تقدمك في السن، تفقد بشرتك مرونتها وستبدأ في النهاية في الترهل بعد سن معينة، ولكن يمكنك إبطاء ذلك بتناول بعض الأطعمة الفائقة مثل الأفوكادو، فهي غنية جدًا بالدهون الصحية التي تساعد على تعزيز إشراقة البشرة وتغذيتها ومرونتها وشبابها.



اللوز

اللوز غني جدًا بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، والأهم من ذلك أنه يحتوي على فيتامين E الذي يساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية.



سمك السلمون

سمك السلمون قد يكون أفضل غذاء لبشرتك، وذلك لأنه مليء بالدهون الصحية التي يمكن أن تبقي بشرتك شابة، وتوفر التغذية التي تحتاجها، وتعزز الكولاجين وتعكس علامات الشيخوخة.