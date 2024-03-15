300 قاطرة مساعدات.. قافلة إغاثية جديدة من التحالف الوطنى لدعم غزة.. إنفوجراف

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، عن إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية للأشقاء الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





قافلة إغاثية جديدة من التحالف الوطنى للأشقاء الفلسطينيين وتتضمن القافلة 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 آلاف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال ، 25 طنا من المياه ، ونحو 190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية ، بالإضافة لنحو 117 طنا من الملابس والبطاطين الشتوية ، وكذلك أكثر من 60 طنا من الأكفان والمراتب والخيام ، ونحو 6 أطنان من المنظفات ، وكرافانات حمام، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.





تفاصيل القافلة

يشارك في القافلة عدد من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.