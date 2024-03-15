اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 مارس 2024 10:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

20 قتيلا فى أحد أعنف الهجمات الروسية على أوديسا

الجمعة، 15 مارس 2024 10:04 م
20 قتيلا فى أحد أعنف الهجمات الروسية على أوديسا الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من سبعين آخرين، فى أحد أعنف الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، التى استُهدفت مرتين فى الأيام الأخيرة.

وندد الرئيس فولوديمير زيليسنكى - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم /الجمعة/ - بما اعتبره "هجوما مشينا" استخدم فيه صاروخان، سقط أحدهما فيما كان المسعفون والأطباء يصلون إلى مكان الهجوم.

من جانبها، أفادت أجهزة الإسعاف، بأن الهجوم خلف عشرين قتيلا، فيما أشار النائب العام الأوكرانى أندريه كوستين عبر فيسبوك إلى سقوط 73 جريحا.

وكان حاكم منطقة أوديسا أوليج كيبر كشف، فى وقت سابق، عبر (تليجرام)، عن أن "مواطنين وعاملا طبيا ومسعفا" هم فى عداد القتلى، وأفادت النيابة العامة عن إصابة ثمانية عناصر على الأقل من جهاز الطوارئ.

 







حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة