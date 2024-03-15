20 قتيلا فى أحد أعنف الهجمات الروسية على أوديسا

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قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من سبعين آخرين، فى أحد أعنف الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، التى استُهدفت مرتين فى الأيام الأخيرة.

وندد الرئيس فولوديمير زيليسنكى - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم /الجمعة/ - بما اعتبره "هجوما مشينا" استخدم فيه صاروخان، سقط أحدهما فيما كان المسعفون والأطباء يصلون إلى مكان الهجوم.

من جانبها، أفادت أجهزة الإسعاف، بأن الهجوم خلف عشرين قتيلا، فيما أشار النائب العام الأوكرانى أندريه كوستين عبر فيسبوك إلى سقوط 73 جريحا.

وكان حاكم منطقة أوديسا أوليج كيبر كشف، فى وقت سابق، عبر (تليجرام)، عن أن "مواطنين وعاملا طبيا ومسعفا" هم فى عداد القتلى، وأفادت النيابة العامة عن إصابة ثمانية عناصر على الأقل من جهاز الطوارئ.