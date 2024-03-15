1157 دارسا بالرواق الأزهرى بشمال سيناء يوفر لهم الأزهر خدمة حفظ وتلاوة القرآن

شمال سيناء ـ محمد حسين

جذبت فروع رواق الأزهرى بمحافظة شمال سيناء 1157 دارس من الكبار والصغار، انضموا لفصولها المخصصة للأطفال والكبار وفيها يتم تعليمهم إجادة تلاوة القرآن الكريم بالأحكام وحفظه كاملا فى مدة خمس سنوات، وتعلم العلوم الشرعية والعربية، على مدة أربع سنوات موزعة على ثلاث مراحل.

وتستقبل الفروع المنتشرة بمعاهد المحافظة الازهرية طلاب العلم المجتهدين صغارا وكبارا وسط تسهيلات من الأزهر الشريف تشجيعا لأبناء محافظة شمال سيناء على حفظ القرآن الكريم وتعلم علومه مجانا.

قال حسين عبدالعزيز مدير الرواق الآزهرى بشمال سيناء، لـ"اليوم السابع"، أن ابناء محافظة شمال سيناء يقبلون بكثافة على التعلم والاستفادة من خدمات الرواق الأزهرى التى يوفرها الأزهر الشريف للكبار والصغار.

وأشار إلى إدارة الرواق الأزهرى بشمال سيناء تنقسم إلى أولا رواق القرآن الكريم، ويدرس فيها الأطفال والكبار إجادة تلاوة القرآن الكريم بالأحكام وحفظه كاملا فى مدة خمس سنوات وفق عشرة مستويات للأطفال من سن 5 على 13 سنة ( تربية وتعليم وأزهر )، أما الكبار ما فوق الـ13 عاما وفق خمس أنظمة للحفظ والدراسة مجانية.

وأضاف أنه ينتظم الدارسون فى الحضور فى غير أوقات الدراسة الرسمية والعمل الرسمى فى مواعيد محددة ( 3 أيام أسبوعيا للأطفال ويومان للكبار )، وحفظ القرآن الكريم وفق منهج محدد فى ( الحفظ / التسميع / المراجعة )، ويحقق الدارسون مستوى جيد فى الحفظ، ويشتركون فى مسابقات على مستوى الجمهورية كمسابقة فضيلة الإمام الأكبر، لافتا أن عدد المستفيدين 1027 دارسا على مستوى المحافظة.

وأشار مدير الرواق الأزهرى بشمال سيناء، إلى أن القسم الثانى من خدمات الرواق الأزهرى بشمال سيناء، هو رواق العلوم الشرعية والعربية، ويقوم بالتدريس أساتذة جامعيين بجامعة الأزهر الشريف، سنوات الدراسة أربع سنوات على ثلاث مراحل ( تمهيدية – متوسطة – متخصصة )الدراسة مجانية والهدف: تمكين الجماهير من تلقى العلم الشرعى بواسطة جهة موثوقة على المنهج الأزهرى الوسطى، عدد المستفيدين 130 دارسا.

وأضاف أن القسم الثالث من انشطة الرواق هو رواق النشء، ويتم بالتعاون مع الشباب والرياضة بناء على البروتوكول المبرم بين وكيل الأزهر ووزير الشباب والرياضة، وبروتوكول التعاون بين الجامع الأزهر ووزارة الشباب والرياضة، وقد تم تفعيل رواق النشء بمراكز شباب محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والمستهدف النشء الشباب وأسرهم، والهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتعديل السلوك الخاطئ عند النشء والشباب والنهوض بالقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية لدى النشء والشباب وأسرهم، والرد على تساؤلاتهم، وتم تنفيذ مرحلة أولى منه بداية من شهر نوفمبر 2022 وحتى شهر مارس 2023 بمركزى شباب ( الكوثر والعريش)، بواقع محاضرتين أسبوعيا، وجارى تفعيل المرحلة الثانية فى مراكز شباب إدارة بئر العبد ورمانة والعريش والشيخ زويد.