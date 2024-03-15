وكيل تموين أسيوط: 80 معرضا لأهلا رمضان لتغطية المحافظة وحملات لضبط الأسواق

أسيوط - هيثم البدرى

قال ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، إأن معارض أهلا رمضان بمحافظة أسيوط وصلت إلى 80 معرضا لعرض المنتجات الغذائية التى يحتاجها المواطن، ونضخ يوميا من 250 إلى 300 طن سلع غذائية متنوعة، ويتم عرض جميع السلع الغذائية من لحوم سودانى مبردة، و دواجن ومسلي ، وألبان ،و سكر ، وأرز،و زيت ولحوم سودانى ، ولحوم مجمدة في معارض الشركة المصرية لتجارة الجملة واللحوم تصل لـ 250 جنيه.

وأوضح وكيل الوزارة، أن هناك حملات مستمرة من قبل مديرية التموين تقوم بها كل ادارة تموينية بالتنسيق مع مدير الإدارة ومدير الرقابة ومدير التجارة و3 حملات رئيسية للمرور على المخابز، والأسواق والمستودعات والبقالين وفروع جمعيتيى وكافة الأنشطة التجارية الموجودة بالمحافظة.