هل تسببت القهوة فى الأزمة القلبية للاعب أحمد رفعت؟ استشارى يجيب

كتبت فاطمة ياسر

كشف مصدر طبى من الفريق المعالج لـ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر عن تحسن حالة قلب اللاعب، وفى انتظار تحسن وظائف الرئة والكلى، وذلك بعدما تعرض للإغماء والسقوط فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى يوم الاثنين الماضى، وتوقف عضلة القلب قبل أن يتم نقله إلى أقرب مستشفى من استاد الإسكندرية لتلقى العلاج اللازم.

وهناك الكثير من الأقاويل حول أن إسراف اللاعب فى تناول القهوة هو السبب، وخلال التقرير التالى نتعرف على حقيقة الأمر وفقا لتصريح خاص من الدكتور أحمد السواح استشارى القلب فى معهد القلب القومى.

أكد استشارى القلب أن الإفراط فى تناول القهوة لا يتسبب فى توقف القلب، بل يعرضك لزيادة ضربات القلب، ولذا فالقهوة برئية من تعرض اللاعب لأى انتكاسة صحية بسببها، لافتا إلى أن السبب الطبى لتعرض اللاعب لانتكاسة صحية هى وجود خلل وراثى فى القلب، أو وجود خلل فى كهرباء القلب.

وقدم استشارى القلب بعض الفوائد الصحية لتناول القهوة دون الإسراف فى تناولها للاعبين قبل التمرين لكن بشرط عدم وجود مشكلة صحية فى القلب، ومنها..

- يساعد الكافيين على تحسين الأداء الرياضى أثناء التمرين.

- إمداد الجسم بالطاقة والحيوية.

- زيادة التركيز خلال وقت التمرين.

وأكد استشارى القلب على ضرورة تجنب الإفراط فى تناول القهوة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع فى ضغط الدم، لأنه يزيد من فرص التعرض للعديد من المضاعفات الصحية المختلفة، وقد يتسبب فى الكثير من الأحيان لتوقف القلب بسبب قلة ضخ الأكسجين للجسم.

كما أشار استشارى القلب إلى أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بتوقف القلب، ومنها..

- أمراض القلب التاجية.

- أمراض صمام القلب.

- عيوب القلب الخلقية.

- عدم انتظام ضربات القلب.