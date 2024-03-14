آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت.. فحوصات طبية للاطمئنان على صحة القلب

كتبت فاطمة ياسر

كشف مصدر طبى من الفريق المعالج لـ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر عن تحسن حالة اللاعب، بعدما تعرض للإغماء والسقوط فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى يوم الاثنين الماضى، وتوقف عضلة القلب قبل أن يتم نقله إلى أقرب مستشفى من استاد الإسكندرية لتلقى العلاج اللازم.

وحول ذلك أكد التقرير المنشور عبر موقعى "مليو كلينك" و"هيلث شوت" أن التعرض للإصابة بتوقف القلب المفاجئ يعد من الحالات الحرجة التى تتطلب الرعاية الطبية الطارئة لنجاة المصاب، واستعادة نشاط القلب.

فحوصات طبية لازمة للاطمئنان على صحة القلب

أوضح التقرير ضرورة إجراء بعض الاختبارات للمساعدة على تحديد قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، ومنها تحاليل الدم للتحقق من وجود البروتينات وفحص نسبة البوتاسيوم والمغنسيوم، رسم القلب، الموجات الصوتية للقلب، وعن ظهور مشكلة ما في القلب، يجب خضوع الشخص المصاب للقسطرة القلبية.

أعراض توقف القلب

- يتعرض الشخص المصاب لفقدان الوعى.

- يتعرض المصاب لعدم القدرة على التنفس.

- لا يشعر بأصوات المحاطين به أو الاهتزاز.

أسباب الإصابة بتوقف القلب

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بتوقف القلب، ومنها..

- أمراض القلب التاجية.

- أمراض صمام القلب.

- عيوب القلب الخلقية.

- عدم انتظام ضربات القلب.