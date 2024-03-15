نقابة الأطباء: بدء إصدار كارنية القيد وتسليم ترخيص مزاولة المهنة الأحد

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء ، إنه فى إطار تعاونها مع وزارة الصحة لتسهيل عملية الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة والقيد بنقابة الأطباء، يستمر موظفي إدارة التراخيص بوزارة الصحة، فى استقبال الأطباء حديثى التخرج لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، لافته إلى أنه سيتم البدءفى إصدار كارنية القيد وتسليم تراخيص مزاولة المهنة الأحد المقبل 17 مارس 2024.

وأشارت نقابة الأطباء، إلى أنها بدأت فى استقبال طلبات القيد والترخيص إلكترونيا منذ 5 مارس، ومازالت مستمرة، في استقبال الطلبات وكذالك الملفات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، وأبدت تمنيها لكافة الأطباء الجدد بمستقبل واعد في الارتقاء بالخدمة الطبية بمصر.

وحددت النقابة جدول استخراج تراخيص مزاولة المهنة واستخراج كارنيهات الأطباء الجدد، وفقا لجدول الأستقبال الآتى:

1- جامعة الأزهر بنات ( 9-10-11 مارس ) أيام ( السبت والأحد والاثنين ).

2- جامعة الازهر بنين ( 12-13-14 مارس ) أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس ).

3- جامعة عين شمس ( 16-17-18 مارس ) أيام ( السبت والأحد والاثنين ).

4- جامعة القاهرة ( 19-20-21 مارس ) أيام ( الثلاثاء والأربعاء والخميس ).

5- المتأخرين في تقديم طلبات القيد ( 23-31 مارس ) (جميع أيام الاسبوع ما عدا الجمعة ).