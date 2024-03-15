موعد أذان المغرب فى الإسماعيلية اليوم الجمعة.. خامس أيام رمضان 2024

الإسماعيلية – السيد فلاح

يتساءل الكثير من المواطنين فى محافظة الإسماعيلية عن موعد أذان المغرب فى خامس أيام شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار خلال خامس أيام شهر رمضان المبارك، وينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار فى اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك لعام 2024، فى محافظة الإسماعيلية وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

وكشفت هيئة المساحة المصرية إمساكية شهر رمضان 2024 ومواقيت الصلاة ومواعيد السحور والإفطار فى محافظة الإسماعيلية.

وبحسب إمساكية شهر رمضان، يؤذن لصلاة المغرب فى تمام الساعة 05:59 مساءً، وبالتالى يؤذن لصلاة المغرب فى الإسماعيلية قبل القاهرة بـ 5 دقائق فى خامس أيام شهر رمضان، حيث يؤذن لصلاة المغرب فى القاهرة 6:04 مساءً.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم 15 مارس 2024

-موعد صلاة الفجر فى 4:34 صباحًا.

-موعد صلاة الظهر 12 ظهرًا.

-موعد صلاة العصر 3:25 عصرًا.

-موعد صلاة المغرب 5:59 مساءً.

-موعد صلاة العشاء 7:17 مساءً.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان تكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، وأول أيامه أمس الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.

مدينة الإسماعيلية

الإسماعيلية هى إحدى مدن قناة السويس وهى عاصمة محافظة الإسماعيلية، ويبلغ تعداد سكان المدينة وضواحيها حوالى مليون ونصف نسمة، وبُنيت المدينة على الضفة الشمالية الغربية من بحيرة التمساح، والتى تُعتبر جزءً من ممر قناة السويس، تقريبًا فى منتصف المسافة بين بورسعيد شمالًا والسويس جنوبًا، لكى تكون مركزًا لشركة قناة السويس العالمية للملاحة فى عهد الخديوى إسماعيل.

وتشتهر مدينة الإسماعيلية بكثرة الحدائق والمنتزهات الطبيعية وهوائها النقى لقلة المنشآت الصناعية مقارنة بالمحافظات المجاورة فتجذب إليها الزائرين خاصة فى فصل الربيع وفى الأعياد.