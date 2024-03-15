موعد أذان الفجر فى البحر الأحمر اليوم الجمعة 15/3/2024.. خامس أيام رمضان

يؤذن لصلاة الفجر اليوم الجمعة، خامس أيام شهر رمضان المبارك، بمحافظة البحر الأحمر والذى يبحث عنه الكثير من المواطنين، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى البحر الأحمر اليوم، الجمعة 15/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يرفع آذان صلاة الفجر فى البحر الأحمر اليوم الجمعة 15/3/2024 فى تمام الساعة (4:30 ص). ومواقيت الصلاة فى محافظة البحر الأحمر ، اليوم الجمعة 15/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى: - موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:30 صباحا. - موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:54 صباحاً. - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:54 ظهراً. - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:19 عصرًا. - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:54 مساءً. - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:09 مساءً.