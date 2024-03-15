وأوضح رئيس المنظمة "ذو الكفل واهيجان" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم /الجمعة/ - أن المرافق هي مسجد محمد الأمين ومجمع رفح للهجرة ومركز /عناية/ للعلاج الطبيعي ومجمع الأوقاف الفلسطيني، مشيرا إلى أنه تم القضاء بالكامل على ثلاثة من هذه المباني الأربعة، بينما يمكن إصلاح مجمع الأعمال (وهي مجمع الأقاف الفلسطيني) لأن هيكله الأساسي لا يزال سليماً".

وأضاف "ستبدأ أعما