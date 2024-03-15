ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين، ورددوا عبارات "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" و"العار على حكومة النمسا".

وفي السياق، بحث المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، القضايا الأمنية والصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية على أوكرانيا والالتزام المشترك بالاستقرار في غرب البلقان.

وأوضح نيهمر أن النمسا باعتبارها دولة محايدة ومضيفا لأحد مقارات للأمم المتحدة؛ فإنه من المهم بالنسبة للنمسا الحفاظ على اتصالات جيدة مع اللاعبين العالميين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وتعميق الشراكات الاستراتيجية معها.