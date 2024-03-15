مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال 135 رحلة طيران أسبوعية بداية من غد

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، بداية من غدا السبت، وحتى نهاية الأسبوع، 135 رحلة طيران دولية اوروبية اسبوعية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية من قبل سلطات المطار على الوافدين فور وصولهم أرض المطار.

وتسهل السلطات المختصة عملية انهاء الاجراءات لنقل السياح إلى الفنادق المختلفة بمرسى علم للاستمتاع باجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

من جانبه، قال الخبير السياحى ابو الحجاج العمارى، بمدينة مرسى علم، أن مدينة مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية بزيادة 17 رحلة طيران عن الاسبوع الماضي، ووصول الكثير من سياح اوربا لمدينة مرسى علم .

وأكد الخبير السياحى أن مطار مرسى علم الدولى انهى عملية تطوير ممر ومهبط الطيران له وبدا جاهزا فى استقبال جميع طرازات الطيران، وبذلك قفزت نسبة الوصول الى 135 رحلة أسبوعية.