مطار مرسى علم الدولى يستقبل 28 رحلة طيران دولية أوروبية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 28 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 118 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدًا الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم.

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم أنه من المقرر أن يستقبل المطار 28 رحلة من عدة دول مختلفها بينها 4 رحلات من بولندا، رحلة من بلجيكا وآخرى من إحدى المطارات الإنجليزية ورحلتين من النمسا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من هولندا، ورحلة من داخلية، و10 رحلات من ألمانيا، 3 رحلات من إيطاليا، و3 رحلات من التشيك.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل خلال الأسبوع 118 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من 13 دولة حول العالم أهمها من التشيك وبولندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.