مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب آخر بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة بناحية المشروع الأول بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية ، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقى الإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثة المتوفى فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول كل من: "فارس محمد" 18 عاما، مقيم بقرية دوامة بالصالحية، جثة هامدة، و"حسن عادل" 18 عاما، مقيم بذات القرية، مصابا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب والتحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصاب والمتوفى التي أودت بحياته إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة بناحية المشروع الأول بمدينة الصالحية الجديدة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.