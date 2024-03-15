مسلسل صيد العقارب.. صفات قوية لامرأة برج السرطان.. إنفوجراف

مسلسل صيد العقارب من مسلسلات رمضان المذاعة على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من مسلسلات دراما رمضان 2024، شهدت الحلقات الأولى من المسلسل عدة مشاهد للنجمة غادة عبد الرازق، والتى ظهرت بشخصية قوية وصاحبة هدف، لذا نستعرض من وحي المسلسل أبرز الصفات التي يمتاز بها برج السرطان الذى تنتمى له بطلة المسلسل.



مسلسل صيد العقارب صفات قوية لامرأة برج السرطان

أبرز صفات برج السرطان :قوية:

يتصف مولود برج السرطان بأنه صاحب شخصية قوية وقادرة على التحدي، و المواجهة.

صاحبة هدف:

تمتع امراة برج السرطان بصفة الطموح، لا يمكنها أن تتخلى عن هدفها بسهولة، وكثيراً ماتبحث من أجل الوصول إلى حلمها دون أن تكل أو تمل.

رومانسية:

شخصية رومانسية محبة للحياة الزوجية، وتجيد إدارة حياتها بشكل جيد وعلى الرغم من أنها شخصية عملية، لكن لا يمكنها التفريط في حياتها الزوجية بل تهتم كثيراً بحياتها وتتبادل مشاعر الحب مع الشريك.

محبة للعمل الشاق:

لا تخشى على نفسها من أي متاعب سوف تقابلها في حياتها، أيضًا تجيد تحقيق أهدافها وتحقيق النجاح في الأعمال الصعبة، وصاحبة رؤية إيجابية بشكل عام في حياتها.

صاحب خيال:

تمتلك امرأة برج السرطان خيال واسع الذى يساعدها في التفكير بالأحداث بشكل مفصل، ويساعدها على إبتكار أفكار مبدعة ومميزة.

كسب المال:

تجيد امرأة برج السرطان كسب المال من الحرف والصناعات الصعبة، وتتسم بأنها ذكية وتدبر بعض المال لمستقبلها.

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