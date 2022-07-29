اليوم السابع
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ارتفاع سهم العربية للأسمنت بنسبة 21.6% خلال أسبوع بعد تضاعف مبيعات الشركة

الجمعة، 29 يوليه 2022 08:00 م
ارتفاع سهم العربية للأسمنت بنسبة 21.6% خلال أسبوع بعد تضاعف مبيعات الشركة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع سهم الشركة العربية للأسمنت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بنسبة 21.58% ليغلق عند مستوى 4 جنيهات، جاء ذلك في أعقاب إعلان الشركة نتائج أعمال الربع الأول من عام 2022، والذي شهد تضاعف مبيعات الشركة من 432.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، ما أدى إلى تحول الشركة للربحية بقيمة 58.9 مليون جنيه مقارنة بخسائر 6.3 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
 
 
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الشركة العربية للأسمنت، عن انضمام صادق أحمد صادق السويدي إلى هيكل ملكية مساهمي الشركة، بعد شرائه عدد 21.7 مليون سهم تعادل 5.73% من ملكية الشركة.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 9369.32 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 1847.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.49% ليغلق عند مستوى 2707.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.95% ليغلق عند مستوى 11485.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3491.90 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 5.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 628.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 359.2 مليار جنيه إلى 362.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.7 مليار جنيه إلى 113 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 470.9 مليار جنيه إلى 475.8 مليار جنيه بنسبة نمو 1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%.
 

العربية للأسمنت

سهم العربية للأسمنت

أرباح العربية للاسمنت

صادق السويدى



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