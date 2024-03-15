سفير مصر يبحث مع مبعوث الرئيس الروسى تطورات الوضع بالأراضى الفلسطينية

كتب أحمد جمعة

اجتمع السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو أمس مع السفير ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا.

شهد اللقاء تناولاً لآخر المستجدات في الأراضى الفلسطينية خاصة على ضوء استمرار القصف الاسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، حيث اتفق السفير المصري والسفير بوجدانوف على أهمية التوصل لوقف فورى لإطلاق النار، والبدء فى مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلي تفضي لتسوية شاملة وعادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية وصولاً لتأسيس دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحث السفير المصرى مع بوجدانوف كذلك آخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان.