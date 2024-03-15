زيلينسكى يبحث مع المستشار الألمانى تعزيز التعاون الثنائى فى المجال الدفاعي

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بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس، تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية.

وأفاد زيلينسكي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم" الخميس بأنه "قد تحدثتُ مع المستشار الألماني أولاف شولتس وشكرتُ ألمانيا على دعمها القوي المستمر لأوكرانيا، بما في ذلك ما يخص اتفاقنا الأمني ​​الثنائي الأخير".

كما رحب زيلينسكي بموافقة المفوضية الأوروبية على مسودة إطار التفاوض مع أوكرانيا بشأن انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه المباحثات قبل قمة مثلث فايمار المقرر عقدها في برلين في 15 مارس.