حصاد الوزارات.. وزارة الزراعة: خط سريع لنقل الحاصلات الزراعية من دمياط إلى إيطاليا

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم...
وزارة الزراعة: خط سريع لنقل الحاصلات الزراعية من دمياط إلى إيطاليا
وزارة الصحة تؤكد دعم الدولة للاستثمار فى القطاع الصحى وتطوير الخدمات
خطيب الجامع الأزهر: أروقة الأزهر احتضنت طلاب العلم من شتى بقاع العالم
الزراعة: تتبع المنتجات المصدرة من المزرعة حتى ميناء الوصول بالدولة المستوردة
وزارة الزراعة: إنشاء منظومة للتحول الرقمى لتقليل مدة الإفراج الجمركى للسلع
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "رمضان شهر الانتصارات"
جامعة حلوان تستضيف مركز بحوث وتطوير الفلزات لتعزيز التعاون ودعم المشروعات الصغيرة
مايا مرسى تلتقى وزيرة المالية والخدمة العامة وشؤون المرأة باستراليا
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