حصاد الوزارات.. وزارة الزراعة: خط سريع لنقل الحاصلات الزراعية من دمياط إلى إيطاليا

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم...

وزارة الزراعة: خط سريع لنقل الحاصلات الزراعية من دمياط إلى إيطاليا