اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزارة الزراعة: خط سريع لنقل الحاصلات الزراعية من دمياط إلى إيطاليا

الجمعة، 15 مارس 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة الزراعة: خط سريع لنقل الحاصلات الزراعية من دمياط إلى إيطاليا وزارة الزراعه - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم...

وزارة الزراعة: خط سريع لنقل الحاصلات الزراعية من دمياط إلى إيطاليا

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