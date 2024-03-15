‫ وزارة الزراعة: إنشاء منظومة للتحول الرقمى لتقليل مدة الإفراج الجمركى للسلع

كتبت أسماء نصار

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، إنه تم العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين جهات وزارة الزراعة المختصة "الحجر الزراعي – معامل تحليل متبقيات المبيدات – لجنة مبيدات الآفات الزراعية – الإدارة المركزية لمكافحة الآفات" والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تنفيذ الإجراءات، ووضع قيود على استخدام وتداول المبيدات، وفرض عقوبات على الكيانات التصديرية التي تخالف قواعد التكويد، واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب وغش المبيدات وغيرها من الإجراءات الهامة في هذا الشأن.

وأضاف أن ما قامت به الدولة المصرية من جهد في هذا المجال أصبح لها تقدير من قبل الكيانات والمنظمات الدولية الحاكمة لمعايير الصحة النباتية SPS، وأصبحت مؤخراً نائب لرئيس مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية و رئيس لمجلس إدارة المنظمة الاقليمية للصحة النباتية في الشرق الأدنى وشمال افريقيا.

وأوضح أنه تم تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي، في إطار دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، حيث تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء منظومة التحول الرقمى للعمل بها داخل الحجر الزراعي، والتي استهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكل الرسوم المستحقة عن العملية، فضلاً عن تقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة.

وتابع، إنه تم تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة، ويتم العمل على تدريبهم على كل متطلبات الصحة النباتية واشتراطاتها وآلياتها، وصولاً إلى الارتقاء الدائم بمستوى المنظومة.