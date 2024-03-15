جريمة من زمن فات.. "ميكانيكى" يقتل جاره وزوجته ويصيب قريبتهما بسبب عشة فراخ

كتب إيهاب المهندس

في مدينة الإسماعيلية كان موظف بشركة مقاولات يعيش حياة هادئة مع زوجته وأبنائه، قبل أن تتحول حياته لكابوس بسبب جاره المكانيكي، الذى لا يعرف معني الجيرة ولا صلة الود.

ونرصد لكم فى حلقة جديدة من سلسلة حلقات "جريمة من زمن فات"، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها "م.م"، موظف وزوجته "م.ع"، وإصابة ابنة أخت الزوجة، بعد تهور ميكانيكي وأطلق عليهم النار بسبب معاتبته لقيامه بإنشاء عشة فراخ في حي سكنى.

تحولت حياة الموظف البسيط التي كانت تتسم بالهدوء إلي جحيم وخلافات بسبب بلطجة جارهم، فالمتهم قام بإنشاء عشة فراخ ودائما ما تتنقل الفراخ على سطح منزل المجني عليهم ناهيك عن الصوت والضوضاء التي تصدرها الطيور.

وفى يوم الواقعة نهاية شهر أغسطس من عام 2009، عاتبت المجني عليها الثانية المتهم بسبب تنقل الفراخ على سطح منزلهم الملاصق لمنزله، وفى لحظة تهور قرر المتهم وشيطانة ارتكاب جريمة قتل بشعة في لحظات ستحول محيط المكان لسرادق عزاء بسبب هول الجريمة، فقام المتهم بإخراج سلاح ناري كان يخفيه في ملابسه، وأطلق الرصاص على الزوج وزوجته وابنة اخت الزوجة.

تسبب الحادث في قتل الزوج والزوجة، ليتركا أطفالهم بدون أب وأم بسبب تهور الجار الذي لم يراعي حق الجيرة في المجني عليهما، ضم ضبط المتهم وبعد نظر الدعوي عن بصر وبصيرة صدر حكما بإعدام المتهمين لتستريح أرواح الضحايا في قبورهما.