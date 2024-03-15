تقنيات حديثة وشاشات تفاعلية لإثراء تجربة زائرى معرض عمارة المسجد النبوى

إيمان حنا

يستقبل معرض عمارة المسجد النبوى زواره طوال شهر رمضان لإثراء تجربتهم المعرفية وإطلاعهم على عمارة المسجد النبوي.

ويبرز المعرض الواقع في جنوب المسجد النبوي علي مساحة 2200م٢ الجوانب المعمارية للمسجد النبوي حيث يحتوي على عدد من التقنيات الحديثة والشاشات التفاعلية مع الزوار التي تتحدث عن العمارة و المعلومات المتعلقة بالمسجد النبوي، بالإضافة للأفلام التلفزيونية وقاعة للعروض السينمائية.

كما يحتوي المعرض على قاعة خاصة للمقتنيات الثمينة توجد بها عدد من أنفس وأندر مقتنيات الحرمين الشريفين والقطع الأثرية القديمة المحفوظة عبر العصور ، كما يسلط الضوء للزوار ويعرفهم على معالم المسجد النبوي منها المنبر والمحراب، والقباب والمظلات، والأبواب، والأذان والمؤذنين والمآذن والمنارات.

يذكر ان معرض عمارة المسجد النبوي يأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إثراء تجربة الزائر وإبراز جوانب عمارة المسجد النبوي وما يقدم فيه من خدمات جليلة.