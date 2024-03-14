"المسجد النبوى": 10 آلاف حافظة و500 عامل على مدار الساعة

إيمان حنا

أكد مدير إدارة السقيا في المسجد النبوي بكر الأحمدي، توافر أكثر من 10 آلاف حافظة لمياه زمزم على الأرض، و100 محمولة على الظهر يتم تعقيمها وغسلها بشكل يومي، بالإضافة إلى أكثر 500 عامل و40 موظفًا لخدمة ومتابعة السقيا على مدار الساعة في المسجد. وفق قناة الإخبارية السعودية .

وأضاف الأحمدي أن إدارة السقيا تعنى بتقديم ماء زمزم بشكل مبرد وغير مبرد بأكثر من طريقة للجميع وبينهم كبار السن وذوي الإعاقة.

وأضاف ، نهتم بسلامة تقديم ماء زمزم بشكل منظم وصحيح؛ لإيصاله إلى جميع قاصدي الحرم النبوي، ويتم توريد أكثر من 300 طن يوميًّا إلى المسجد النبوي خلال رمضان.