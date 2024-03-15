وأفاد البيان -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- بأن الحظر المفروض منذ عام 2003 سمح للمخالفين المتهمين بالخيانة والتجسس بالإفلات دون عقاب مناسب.

وأوضح البيان أن عقوبة الإعدام ستطبق على المخالفين المتورطين في مؤامرات إجرامية وعصابات مسلحة وتمرد، وكذلك أولئك الذين يرتكبون الخيانة وجرائم الحرب، وسيتم تطبيقه أيضا على الجيش، بما في ذلك أولئك الذين يتمردون أو يفرون من الخدمة وينضمون إلى صفوف العدو.