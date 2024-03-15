العمل بأسوان: تدريبات مكثفة لتأهيل الشباب والوحدات المتنقلة تجوب قرى حياة كريمة

أسوان- صلاح المسن

تعمل الدولة المصرية جاهدة علي تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وتوفير كافة الخدمات المالية وغير المالية إلى الشباب الراغب في إقامة مشروعات صغيرة، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة الهادفة إلى رفع معدلات نمو قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، لما لها من قدرة على تعزيز مكانة المنتج المحلي واستيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين، ويتم تشجيع وتوعية الشباب بأهمية العمل، والتشجيع على العمل الحر، وتغيير ثقافتهم وإقامة المشروعات الصغيرة وتنمية مهاراتهم لتتماشى مع حاجة سوق العمل، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتواصل وزارة العمل ممثلة بمديرية العمل بمحافظة أسوان برامجها التدريبية، لتأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل، وفى إطار اهتمام الدولة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية لتيسير اندماجهم في سوق العمل المصرية، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

ويتم تدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من البرامج التدريبية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل، وكذلك تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين فى المحافظة، كما تجوب الوحدات المتنقلة التابعة لوزارة العمل، قري ونجوع المحافظة فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة وزارة العمل "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى.

وتم مؤخرا، إنهاء 8 برامج تدريبية مجانية بمركز التدريب المهني بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان، والوحدة المتنقلة بقرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة ، ضمن المبادرة الرئسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 والتى تنفذها مديرية العمل بأسوان وأجهزتها بالمراكز التابعة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وذلك على مهن التفصيل والحياكة ، والسباكة الصحية ، وصيانة الشاشات ، وتركيب كاميرات المراقبة ، وصيانة الاجهزة المنزلية ، والكهرباء ، والطاقة الشمسية ، والملابس الجاهزة والمفروشات ، وكهرباء سلسيون ، باجمالي 129 خريج منهم 110 خريج من طلاب التعليم الفني الصناعي بمختلف التخصصات ، طبقا ً للبرتوكول الموقع بين مديرية العمل وبين مديرية التربية والتعليم ومشروع قوي عاملة مصر، حيث جرى تنفيذ هذه البرامج بالمتابعة والتقييم من الجانبين حرصا منهما علي رفع المستوى المهارى لدى طلاب التعليم الفني الصناعي .

وتأتي تلك التدريبات فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجسنين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجي والتعاون مع الجهات المتخصصة لتقديم أفضل البرامج التدريبية وفق احدث الأساليب العالمية ، ووالتدريب علي يد نخبة من اكفأ العناصر التدريبية والتي بذلت قصاري جهدها لتنمية مهارات طلبة التعليم الفني مع الحرص علي تبسيط المعلومة لسهولة استيعابها مع التنوع في الوسائل التدريبية داخل الورش ، وقد ظهر ذلك من خلال المستويات التى قدمها الطلاب بعد انتهاء البرامج ، متمنين تكرار تنفيذ مثل هذه البرامج الهادفة لهم ولزملاءهم الذين لم يحصلوا على هذه البرامج .