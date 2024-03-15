اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرية الملكية المغربية تنقذ 52 شخصا أثناء محاولة للهجرة غير المشروعة

الجمعة، 15 مارس 2024 06:59 م
البحرية الملكية المغربية تنقذ 52 شخصا أثناء محاولة للهجرة غير المشروعة الأمن المغربى
أ ش أ

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اعترضت وحدة لمراقبة الساحل تابعة للبحرية الملكية المغربية، اليوم الخميس، على بعد حوالي 33 كيلومترا جنوب غرب مدينة طرفاية المغربية، قاربا على متنه 52 شخصا، أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية للهجرة، بينهم 5 نساء، يتحدرون من بلدان إفريقيا، جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.


وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء طرفاية، وتسليمهم لسلطات الأمن المختصة.
 







المغرب

البحرية الملكية المغربي

الهجرة الغير شرعية فى المغرب

اخبار المغرب




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