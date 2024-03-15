الانتخابات الرئاسية الروسية.. تعرف على 4 مرشحين سجلتهم اللجنة المركزية

إعداد شيماء بهجت

بدأت عمليات التصويت، اليوم الجمعة، فى الانتخابات الرئاسية الروسية الثامنة، فى إطار اقتراع يمتد على 3 أيام، حيث أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات فى موسكو، أولغا كيريلوفا، صباح اليوم الجمعة، أن جميع مراكز الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الروسية، افتتحت كالمعتاد فى الساعة الثامنة صباحاً.

ومن المقرر أن يجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس، في أول انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام في تاريخ البلاد.

ويتنافس على المنصب 4 مرشحين سجلتهم لجنة الانتخابات المركزية لهذا الاستحقاق. فمن هم؟

ـ فلاديمير بوتين.. المرشح المستقل

ولد فلاديمير بوتين في 7 أكتوبر 1952 في مدينة لينينجراد.

تخرج في كلية الحقوق بجامعة لينينجراد الحكومية عام 1975

اجتاز دورات تأهيلية قبل الالتحاق بلجنة أمن الدولة في لينينجراد وموسكو التابعة لمدرسة "الكي جي بي" العليا

عام 1985 تخرج في معهد "الكي جي بي" وعام 1997 دافع عن رسالة الدكتوراه في معهد سانت بطرسبرج للتعدين، وكان موضوعها التخطيط الاستراتيجي لإعادة إنتاج الموارد المعدنية في المنطقة

في 31 ديسمبر 1999، أعلن الرئيس الروسي آنذاك بوريس يلتسين استقالته وسلم مقاليد السلطة لفلاديمير بوتين بصفة القائم بأعمال الرئيس

فاز بوتين بولايته الرئاسية الأولى في الانتخابات التي أجريت في 25 مارس عام 2000

تم انتخاب بوتين للرئاسة لأربع ولايات، وحصل في عام 2000 على 51.95 بالمئة من الأصوات، وفي عام 2004 على 71.31 بالمئة، وعام 2012 على 63.6 بالمئة، وعام 2018 على 76.69 بالمئة.

أتاحت التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2020 للرئيس بوتين الترشح لولاية جديدة.

ـ ليونيد سلوتسكى.. مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي

ولد ليونيد سلوتسكى في 4 يناير 1968 في موسكو.

في عام 1990 تخرج من معهد موسكو للآلات وفي عام 1996 من معهد موسكو للاقتصاد والإحصاء.

يحمل دكتوراه في الاقتصاد.

انخرط في السياسة خلال سنوات دراسته.

من عام 1992 إلى عام 1993 كان مستشارا لعمدة موسكو.

في عام 1994 ترأس أمانة مجلس الدوما.

في عام 2000 أصبح سلوتسكي نائبا لمندوب الجمعية الفيدرالية الروسية إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وشغل هذا المنصب حتى انسحاب روسيا من المنظمة عام 2022.

في عام 2014، أيد سلوتسكي انضمام القرم إلى روسيا، وأصبح من أوائل السياسيين الروس الذين تعرضوا لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا بعد استفتاء انضمام القرم.

في عام 2016 أصبح رئيسا للجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي.

في عام 2022، بعد وفاة الزعيم التاريخي للحزب الديمقراطي الليبرالي فلاديمير جيرينوفسكي، تولى سلوتسكي منصب رئيس كتلة الحزب في مجلس الدوما، قبل أن يصبح رئيسا جديدا للحزب.

في عام 2022 بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة، كان سلوتسكي عضوا في الفريق الروسي المفاوض مع أوكرانيا.





ـ نيكولاي خاريتونوف.. مرشح الحزب الشيوعي

ولد نيكولاى خاريتونوف عام 1948 في مقاطعة نوفوسيبيرسك.

في عام 1972 تخرج من معهد نوفوسيبيرسك الزراعي، وفي عام 1995 من أكاديمية الاقتصاد الوطني الروسية.

يحمل دكتوراه في الاقتصاد.

من عام 1976 حتى عام 1994، عمل خاريتونوف مدير مزرعة اشتراكية في نوفوسيبيرسك.

خلال السنوات السوفيتية، تم انتخابه مرارا نائبا في مجالس محلية وإقليمية في المنطقة مسقط رأسه، قبل أن يصبح عام 1990 نائبا في برلمان جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية.

عام 1993 شارك خاريتونوف في تأسيس الحزب الزراعي الروسي ليصبح نائبا لرئيسه وفي العام نفسه، تم انتخابه لعضوية مجلس الدوما الروسي للمرة الأولى.

في عام 1999 بعد انقسام الحزب الزراعي، دخل مجلس النواب لأول مرة عن قائمة الحزب الشيوعي.

عام 2004، ترشح لرئاسة روسيا للمرة الأولى، واحتل المركز الثاني بحصوله على 13.69 بالمئة من الأصوات.

عام 2008 أصبح عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وفي 2021، ترأس اللجنة البرلمانية لتنمية مناطق الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسية.





ـ فلاديسلاف دافانكوف.. مرشح حزب "الناس الجدد "

فلاديسلاف دافانكوف ولد عام 1984 في سمولينسك.

أول مرشح رئاسي في تاريخ حزب "الناس الجدد".

في سبتمبر، مثل دافانكوف حزبه في انتخابات رئاسة بلدية موسكو، وحل في المركز الرابع بحصوله على 5.35 بالمئة من الأصوات.

تخرج من كلية التاريخ بجامعة موسكو الحكومية عام 2006.

في عام 2008 حصل على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من الجامعة الحكومية الروسية للعلوم الاجتماعية.

في عام 2014 تخرج من مدرسة "سكولكوفو" للإدارة في موسكو، وفي عام 2023 تخرج من المدرسة العليا للإدارة العامة.

خلال 20 عاما أطلق 5 مشاريع تجارية كبيرة في مجالات التمويل والإنتاج وتكنولوجيا المعلومات والطيران.

في عام 2013 أصبح نائبا لرئيس شركة فابريليك لإنتاج وتسويق مستحضرات التجميل والملابس والأحذية.

بدأ دافانكوف مسيرته السياسية عام 2020، حيث شارك في تشكيل حزب "الناس الجدد".

في عام 2021 أصبح عضوا في مجلس الدوما، حيث شغل منصب نائب رئيس المجلس.