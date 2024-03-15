اعتماد جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الأسبوع القادم

كتب لؤى على

يعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف ، جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الاسبوع القادم، حيث من المتوقع عدم حدوث اى تغيرات على الجدول عن العام الماضى، كما أن الإحصائية النهائية للطلاب الذين قاموا بملء الاستمارة اقترب من 160 ألف طالب وطالبة.

كانت قد انتهت فترة ملء استمارات الثانوية الأزهرية، والتى تقرر مدها حتى اليوم الخميس 29 فبراير الماضى، حيث من المتوقع إعلان جدول امتحانات الثانوية خلال شهر مارس الجارى، حيث سبق ونشر قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات وضوابط ملء استمارات الثانوية الأزهرية، والتى فتح باب التسجيل بها من يوم الإثنين 15 يناير، على بوابة الأزهر الشريف، ليتمكن الطلاب من التقدم للامتحانات هذا العام.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية الأزهرية تنطلق يوم يوم السبت 24 من ذى القعدة 1445هـ الموافق 1 من يونيو 2024 م، على أن ينطلق الدور الثانى يوم الثلاثاء 14 من صفر 1446هـ الموافق 20 من أغسطس 2024م.