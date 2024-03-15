إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بناحية مزلقان شبرا النخلة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلا من: "جهاد حسن" 35 عاما، و"محمد شريف" 17 عاما، و"إبراهيم خليل" 25 عاما، و"عبدالسلام زين" 37 عاما، و"أحمد أمين" 28 عاما، و"إسلام ياسر" 25 عاما، و"نرمين محمد" 32 عاما، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بناحية مزلقان شبرا النخلة بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.