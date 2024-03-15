مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

لقى شخص فى العقد الرابع من العمر مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرين، فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى على طريق أسيوط الصحراوى الغربى بعد كمين أبو الروس باتجاه الفيوم وذلك بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى، على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابين.

على الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة مركز شرطه الفيوم، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، وتبين مصرع شاب يدعى "صبرى حسن" 41 عاما، وإصابة "خالد عيد، 20 سنة، مصاب بكسر بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكرم طحاوى، 33 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، سامح على، 35 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب فى نهر الطريق وتسبب فى حدوث الحادث.

دفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى، تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق، والتى صرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، عقب إنهاء تصاريح الدفن.