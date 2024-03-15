أفضل نمط حياة صحى للحفاظ على صحة كليتك

كتبت إيناس البنا

تلعب الكلى دوراً حاسما في تصفية النفايات والسموم من مجرى الدم، والحفاظ على توازن السوائل وتنظيم ضغط الدم، مع الدور الحيوي الذي تلعبه الكلى فى تخليص الجسم من الفضلات والسموم.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، عندما لا تقوم الكلى بإزالة هذا السائل الزائد، فإنه يسبب تورم في الساقين والكاحلين والقدمين أو اليدين.

نصائح للحفاظ على صحة الكلى

يعد الحفاظ على صحة الكلى أمرًا مهمًا لصحتك العامة ورفاهيتك العامة، للحفاظ على كليتيك في أفضل حالة، اتبع هذه النصائح:

ـ حافظ على نشاطك البدني ومارس التمارين الرياضية بشكل يومي. ولكن قبل البدء في أي روتين لياقة بدنية، فقط تحدث إلى طبيبك.

ـ يمكنك أيضًا ممارسة اليوجا والتأمل.

ـ لا تنس الحفاظ على الوزن الأمثل، لذا تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا مليئًا بالفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والبقوليات.

ما يجب عليك تجنبه:

ـ ابتعد عن الأطعمة السريعة، الحارة، الزيتية، والمعالجة.

ـ لا تفرط في ترطيب نفسك، لأن ذلك يمكن أن يضغط على الكلى.

ـ تجنب الكحول والتدخين، لأنهما يؤثران سلبا على الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم في الكلى.

ـ لا تستخدم أي مكملات غذائية دون علم طبيبك، لأنها يمكن أن تؤثر سلبًا على كليتيك.