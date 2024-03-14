اليوم العالمى للكلى.. 5 علامات خفية تشير إلى تلفها

كتبت إيناس البنا

تؤدى الكليتان العديد من الوظائف الهامة بالجسم، أهمها تخليص الجسم من الفضلات والسموم، بجانب العديد من الوظائف الجسدية المهمة، لكن هل تعلم أن عدداً كبيراً من السكان مصاب بأمراض الكلى ومعظمهم لا يعرفون ذلك، وفى اليوم العالمى للكلى نسلط الضوء على أبرز العلامات الخفية التى تشير إلى تلفها.

ووفقا لموقع هيلث شوت ينتشر مرض الكلى المزمن بشكل شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو تاريخ عائلي لأمراض الكلى، ويشير التقرير إلى أن عوامل الخطر الأخرى تشمل التقدم في السن، وانخفاض الوزن عند الولادة، واستخدام بعض الأدوية لفترة أطول، والتهابات المسالك البولية المزمنة، والسمنة، وحتى حصوات الكلى .

علامات وأعراض مشاكل الكلى الخفية

1. مشاكل النوم

الأرق أو قلة النوم أمر شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، فعندما لا تقوم الكلى بالتصفية بشكل صحيح، تميل السموم إلى البقاء في الدم بدلاً من مغادرة الجسم عن طريق البول، وهذا يمكن أن يجعل النوم صعبا.

2. مشاكل الجلد

تقوم الكلى السليمة بالعديد من الوظائف المهمة، إذا كنت تواجه أى مشاكل مع بشرتك، يمكن أن يكون ذلك مؤشرا على أى مرض فى الكلى، جفاف الجلد والحكة يمكن أن يشير إلى أمراض المعادن والعظام التى ترتبط أيضًا بأمراض الكلى المتقدمة عندما لا تتمكن الكلى من تحقيق توازن مناسب بين المعادن والمواد المغذية الموجودة في الدم.

3. انتفاخ العيون

يمكن أن يسبب مرض الكلى أيضًا وذمة حول العين، والتي تنطوي على تورم حول العينين، ويمكن أن يعزى الانتفاخ حول العينين إلى تسرب كمية كبيرة من البروتين في البول من الكلى بدلا من إبقائه في الجسم، يمكن أن تتطور الحالة في إحدى العينين أو كلتيهما.

4. تشنج العضلات

تشنجات العضلات أمر شائع بين الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، ويعتقد أن التشنجات ناجمة عن اختلال التوازن في السوائل، أو عن طريق تلف الأعصاب أو مشاكل في تدفق الدم.

5. مشاكل التورم

تورم في قدميك وكاحلك قد يكون ذلك أيضًا علامة على مرض الكلى، قد يُنصح بتقليل تناول الملح والسوائل يوميًا، بما في ذلك السوائل الموجودة في الطعام مثل الحساء والزبادي، للمساعدة في تقليل التورم.