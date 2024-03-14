اليوم السابع
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وزير الخارجية الإسبانى: دور مصر وقطر محورى لتحقيق السلام فى المنطقة

الخميس، 14 مارس 2024 09:17 ص
وزير الخارجية الإسبانى: دور مصر وقطر محورى لتحقيق السلام فى المنطقة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس
بيشوي رمزى

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قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده تدعم تأسيس الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع وغزة وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وأضاف خلال كلمة له أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن الأوضاع الإنسانية في غزة تبقى في حاجة إلى اهتمام دولي، معتبرا أن الانتهاكات التي ترتكب في القطاع غير مقبولة على الإطلاق لتعارضها مع مبادئ حقوق الإنسان.
 
وأضاف أن الأونروا ودورها يبقى محوريا للاجئين، موضحا أن مدريد قدمت 20 مليون دولار لدعم الوكالة، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه مصر وقطر من أجل تحقيق وقف إطلاق النار والعمل لتحقيق السلام، معتبرا أن السلام هو الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار ولضمان ان ما حدث لن يتكرر مجددا.






وزير الخارجية الإسباني

مصر

قطر

الجامعة العربية




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