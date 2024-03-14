وزارة الصحة توجة رسالة هامة للمواطنين حول شرب الماء لمنع تكوين الحصوات

قالت وزارة الصحة والسكان، إن شرب الماء استثمار فى صحة الكلى وعدم شرب الماء بشكل كافى يؤدى إلى تركيز البول مما يسبب تكوين الحصوات فى الكلى مع الوقت).

وطالبت وزارة الصحة والسكان بالحرص على شرب الماء بشكل كافى من الإفطار وحتى السحور.

فيما يلى بعض فوائد شرب الماء الدافئ وكيف يساعد فى تعزيز الصحة العامة والرفاهية، حسب تايمز أوف إنديا:



- تحسين عملية الهضم:

يمكن أن يساعد شرب الماء الساخن على تحفيز عملية الهضم عن طريق تحطيم جزيئات الطعام والمساعدة فى حركة الطعام بشكل أفضل عبر الجهاز الهضمي.

- التخفيف من الإمساك

شرب الماء الساخن يمكن أن يساعد فى تليين البراز والمساعدة فى حركة الأمعاء، مما يساعد أيضًا فى تخفيف الإمساك ويعزز انتظامه.

- إزالة السموم

يمكن أن يساعد الماء الساخن على طرد السموم من الجسم عن طريق زيادة التعرق وتعزيز التبول، مما يساعد فى عملية إزالة السموم.

- التخفيف من احتقان الأنف

استنشاق البخار من الماء الساخن يمكن أن يساعد فى تخفيف احتقان الأنف وتخفيف أعراض نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية.

- تحسين الدورة الدموية

يمكن أن يساعد شرب الماء الساخن على تحسين الدورة الدموية عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتعزيز توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى أجزاء مختلفة من الجسم.